Xiaomi разрабатывает смартфон без физических кнопок

Компания Xiaomi планирует выпустить необычный телефон: он будет полностью лишен физических кнопок. Новинка под рабочим названием Zhuque появится в продаже в начале 2025 года.

Как именно будет происходить взаимодействие со смартфоном пока неизвестно. Из возможных вариантов: жесты, голосовые команды или грани, чувствительные к давлению.

Помимо этого, аппарат будет базироваться на разогнанной версии чипа Snapdragon 8+ Gen 4, у него будет подэкранная селфи-камера, схожая с камерой Samsung Galaxy Z Fold.

Про стоимость и рынки сбыта Xiaomi Zhuque никаких подробностей пока нет.