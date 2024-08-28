Базовый социальный тариф на сотовую связь появится 1 апреля 2025 года

Базовый социальный тариф на сотовую связь появится в Беларуси 1 апреля 2025 года. Это следует из опубликованного на Национальном правовом интернет-портале указа №335.

В документе сказано, что тариф должен формироваться с предельным нормативом рентабельности в размере 25% и включать базовый объем услуг связи.

При этом под базовым объемом понимается определенное количество минут голосового трафика в сети всех операторов связи Беларуси, объем трафика передачи данных и количество SMS. Все эти нормативы будут установлены Совмином позднее.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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