Резидент ПВТ откроет учебную лабораторию на базе БГУИР

Резиденты Парка высоких технологий продолжают успешную практику взаимодействия с ведущим IT-вузом страны.

Сотрудничество между Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники и резидентом Парка ООО «ГБСофт» началось в феврале 2024 года с серии лекций по теме «Основы разработки программных продуктов на платформе 1С» для преподавателей и студентов. И уже в августе стороны вышли на новый этап, подписав двустороннее соглашение о сотрудничестве, важным элементом которого станет создание на базе БГУИР учебной лаборатории.

Новая лаборатория будет вспомогательным подразделением кафедры экономической информатики инженерно-экономического факультета. Она займется научно-исследовательскими и прикладными работами, а также проектами по решению научно-технических задач в области информационных технологий. Для этого университет предоставит необходимые помещения.

Кроме этого, стремясь объединить свои профессиональные знания, навыки и умения, деловую репутацию, научные исследования и новейшие информационные технологии, БГУИР и ГБСофт совместно разработали образовательную программу, которая направлена на углубленное изучение и практическое применение технологий платформы 1С. Программа будет включена в лекционные, практические и лабораторные занятия для студентов третьих и четвертых курсов кафедры экономической информатики уже в приближающемся учебном году.

В рамках подписанного соглашения резидент Парка ГБСофт обеспечит прохождение производственной практики для студентов кафедры экономической информатики. Практика будет проходить в специально оборудованном компьютерном классе Центра сертифицированного обучения, где студенты получат дополнительные практические знания и навыки программирования на платформе 1С, что безусловно повышает их конкурентоспособность.

В планах руководства компании, кстати, оказывать поддержку в трудоустройстве студентов БГУИР и рекомендовать молодых специалистов крупным клиентам компании и фирмам-франчайзи 1С. Такое взаимодействие не только способствует популяризации платформы 1С как мощного инструмента для разработки, но и подчеркивает ее значимость как уникальной комбинации технологий и бизнеса, открывающей перспективные возможности для джунов.