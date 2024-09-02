В Windows 11 появится ИИ-поиск по аудио и видео

В последней тестовой сборке Windows 11 энтузиасты обнаружили упоминание функции "Интеллектуальный медиапоиск", которая предназначена для поиска по аудио- и видеофайлам, хранящимся на компьютере.

После ее включения система загрузит и настроит необходимую ИИ-модель, а затем начнет индексировать медиафайлы. В дальнейшем пользователи смогут искать по нужным словам в своих аудио- и видеозаписях.

Собственно, сам инструмент пока недоступен ни в одной из тестовых сборок Windows, так что проверить его работоспособность не представляется возможным. Кроме того, пока нет информации, будет ли эта функция работать только на ПК с мощными нейропроцессорами или же воспользоваться ей смогут и пользователи обычных процессоров Intel и AMD.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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