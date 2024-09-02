Представлен новый процессор Qualcomm

Компания Qualcomm анонсировала новый процессор Snapdragon 6 Gen 3, предназначенный для недорогих смартфонов.

Чип, выполненый по 4-нм техпроцессу Samsung, оснащен 8-ядерным процессором с 4 мощными ядрами Cortex-A78 с частотой 2.4 ГГц и 4 энергоэффективными ядрами Cortex-A55 с частотой 1.8 ГГц, а также графическим процессором Adreno 710. Он поддерживает современные стандарты связи, включая скоростной Wi-Fi 6E до 2.9 Гбит/с, Bluetooth 5.2, а также интерфейсы UFS 3.1 и USB 3.1.

По утверждению Qualcomm, производительность CPU возросла на 10%, GPU – более чем на 30%, а ИИ-производительность – на 20% по сравнению с предыдущим поколением Snapdragon 6.

К сожалению, информации о выходе смартфонов на этом процессоре пока нет.