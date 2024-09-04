Китай инвестировал в производство чипов больше США, Южной Кореи и Тайваня вместе взятых

Китай продолжает активно вкладывать деньги в производство микросхем, несмотря на усиливающиеся санкции со стороны США и их союзников.

Так, в I половине текущего года он потратил $25 млрд на закупку оборудования для производства чипов, что превысило аналогичные показатели США, Южной Кореи и Тайваня вместе взятых. В связи с этим основные поставщики технологического оборудования получили существенную часть своих доходов от продаж в этой стране. Например, половина выручки японской компании Tokyo Electron в июне 2024 года пришлись на Китай.

Аналитики предполагают, что эти траты являются частью стратегии Китая по созданию запасов критически важного оборудования перед ноябрьскими выборами президента США, после которых может последовать ужесточение санкций.