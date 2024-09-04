В салонах связи и интернет-магазине МТС снижены цены на гаджеты HONOR. Смартфоны, планшеты и ноутбуки доступны со скидкой до 500 рублей. Их можно приобрести в рассрочку до 24 месяцев без первого платежа. А вместе с некоторыми моделями смартфонов можно дополнительно оформить бонусы к ним за 10 копеек.

Смартфоны и смарт-часы

Современные смартфоны с HONOR способны выполнять большое количество функций. Они обеспечивают мгновенный доступ к огромному количеству информации в интернете, включая электронные книги, статьи, справочники и базы данных. С их помощью можно смотреть видео в высоком разрешении, создавать качественные фото, осуществлять GPS-навигацию и многое другое. Многочисленные приложения делают список их возможностей еще шире. Смарт-часы существенно улучшат функционал смартфонов. Умные устройства, которые помогут отслеживать активность, устанавливать цели и мотивировать к занятиям спортом. Компактный гаджет всегда будет полезен: с его помощью можно получать уведомления о входящих звонках, сообщениях, напоминаниях о мероприятиях и других важных событиях. Смартфоны предлагаются с выгодой до 500 рублей, а смарт-часы — до 100 рублей.

Также при покупке некоторых моделей смартфонов предлагается дополнительно приобрести бонусы к ним. Например, покупая Honor 200 Lite, можно оформить наушники Honor Earbuds X6 за 10 копеек. Не упустите возможность приобрести два смартфона по цене одного. Смартфон Honor X6a доступен за 10 копеек при покупке Honor 200 и 200 Pro.

HONOR Magic 5 Pro — смартфон оснащен большим 6.81" AMOLED-экраном с разрешением 1312 x 2848 пикселов и частотой обновления 120 Гц. Его матрица способна отображать более 1.07 млрд цветов. Для длительного комфортного просмотра реализована регулировка ШИМ на частоте 2160 Гц и ряд других технологий защиты зрения. Основная камера смартфона состоит из трех модулей с сенсорами на 50 Мпикс каждый. Основной светосильный модуль позволяет получать снимки высочайшего качества и днем, и ночью. Перископический телеобъектив способен осуществлять 100-кратное приближение при поддержке интеллектуальных алгоритмов Ultra Fusion, отвечающих за повышение четкости изображения. Сверхширокоугольный модуль с углом обзора 122° поможет при создании пейзажей и групповых портретов. Селфи-камера на 12 Мпикс поддерживает функцию разблокировки по лицу, которая эффективно работает даже ночью. Длительное время автономной работы обеспечивает емкая батарея на 5100 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт и беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Ноутбуки и планшеты

Планшеты HONOR сочетают в себе возможности смартфона, ноутбука и игровой приставки. С их можно совершать звонки, выходить в интернет, делать фотографии, читать книги, рисовать, обучать детей и просто развлекаться. Ноутбук позволяет работать и общаться в любом месте и удобен для тех, кто часто путешествует или работает вне офиса. Планшеты предлагаются с выгодой до 300 рублей, а ноутбуки — до 200 рублей.

HONOR Pad 8 оснащен 12" мультисенсорным IPS-экраном с разрешением 2000 х 1200 пикселов и максимальной яркостью 350 нит. Это позволяет комфортно работать с ним как при обычном дневном освещении, так и в помещении. Также на программном уровне в устройстве имеются несколько режимов защиты для глаз: электронная книга, режим затемнения, специальный защитный режим и другие. HONOR Pad 8 оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 680 с максимальной частотой 2.4 ГГц и графическим процессором Adreno 610. Девайс поддерживает Wi-Fi, Bluetooth 5.1, есть порт USB Type-C с поддержкой USB OTG. Отличное качество звука как в развлекательных сценариях, так и во время обучения обеспечат 8 динамиков, установленных в планшете. Емкость аккумулятора составляет 7250 мА·ч.

HONOR MagicBook X16 снабжен большим количеством портов для подключения сторонних устройств. Имеются разъем USB-C, два быстрых порта USB 3.0, HDMI для телевизоров и проекторов и аудиоразъем 3.5 мм для проводной стереогарнитуры. В наличии также модуль Bluetooth 5.1 и поддержка двухдиапазонного Wi-Fi шестого поколения. Емкости аккумулятора хватает на 11.5 часа просмотра видео с разрешением Full HD. Ноутбуки подойдут как для продуктивной работы, так и для отдыха. Объединяйте ноутбук и смартфон HONOR в одно целое, одновременно используя рабочее пространство ноутбука и смартфона и управляя мышью на всех экранах. Продолжайте работу на любом устройстве без траты времени на сложный перенос данных — с Magic-link это можно сделать простым переносом файла из одного рабочего пространства в другое.

Полный перечень устройств HONOR, доступных со скидками, можно найти в таблице.