Apple окончательно перейдет на OLED-экраны в своих смартфонах

Компания Apple намерена полностью перейти на использование OLED-экранов в своих смартфонах с выходом в начале 2025 года четвертого поколения iPhone SE.

Впервые OLED-дисплеи начали использоваться в модели iPhone X, которая дебютировала в 2017 году. С тех пор Apple перешла от использования ЖК к OLED в своих стандартных и старших моделях смартфонов. Теперь же этот процесс будет полностью завершен.

Этот шаг закономерно приведет к сисключению из поставщиков японских компаний Japan Display (JDI) и Sharp. Еще в 2015 году они совокупно поставляли около 200 млн ЖК-экранов для iPhone, однако к 2023 году эта цифра упала до 20 млн. Японские производители до недавнего времени считали Apple своим основным клиентом, однако переход на OLED-дисплеи в iPhone привел к наличию у них избыточных мощностей. В результате, JDI фиксировала чистые убытки в течение 10 лет подряд вплоть до последнего финансового года, а Sharp прекратила работу или сократила объемы производства на двух своих заводах.

По данным аналитиков, Apple разместила заказы на OLED-дисплеи для будущего iPhone SE у китайской BOE Technology Group и южнокорейской LG Display. Таким образом, южнокорейские и китайские компании станут единственными производителями: Samsung Electronics поставляет экраны примерно для 50% iPhone, LG Display – для 30%, а BOE — для 20%.