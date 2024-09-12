В БГУИР открыт новый учебно-исследовательский центр

БГУИР и компания «АйТи Дистрибуция» открыли совместный учебно-исследовательский центр. Торжественное открытие учебно-исследовательского центра «Dahua Technology» состоялось 9 сентября на базе кафедры проектирования информационно-компьютерных систем. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Учебно-исследовательский центр оборудован современными системами видеонаблюдения, включая камеры высокого разрешения, интеллектуальное программное обеспечение и инструментов аналитики. Такое современное оборудование открывает большие практические перспективы для образовательного процесса. Например, студенты смогут освоить навык управления электронными пропускными системами, изучить технологии идентификации по биометрическим данным и разработать сценарии реагирования на потенциальные угрозы безопасности.

Центр оснащен камерами, работающими на базе искусственного интеллекта, охранной и пожарной сигнализацией, системами контроля управления доступом. Кроме того, обучающиеся БГУИР смогут освоить навыки работы с программным обеспечением, которое управляет имеющимся оборудованием.

Для справки. Dahua - это один из ведущих мировых производителей и разработчиков решений в области видеонаблюдения, который известен на рынке уже более 15 лет. Штаб-квартира компании располагается в Китайской Народной Республике, городе Ханчжоу.