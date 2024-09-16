"Яндекс" разработал AI-ассистента для работы с кодом

Яндекс разработал собственного помощника для работы с кодом на базе нейросетей Yandex Code Assistant. С помощью сервиса разработчики смогут по фрагменту кода сгенерировать наиболее вероятное его продолжение. Это поможет упростить написание и редактирование кода и ускорить продуктовую разработку в компаниях. Ассистент протестировали тысячи разработчиков Яндекса, 60% из которых стали постоянными пользователями сервиса. Yandex Code Assistant доступен бесплатно в режиме тестирования по заявкам для ограниченного количества внешних разработчиков на облачной платформе Yandex Cloud.

В 95% случаев продолжение кода в Yandex Code Assistant генерируется в пределах 400 миллисекунд, что позволяет разработчику писать код в комфортном темпе при использовании сервиса. Сервис совместим с популярными редакторами кода и поддерживает более 30 языков программирования, в том числе C++, Go, Java, Kotlin, Python и другие. Кроме этого, работа Yandex Code Assistant не нагружает ресурсы локальных машин.

Для оценки качества и улучшения работы сервиса ИТ-специалисты Яндекса разработали специальную метрику — счастье пользователя. Она учитывает, насколько длинной была принятая разработчиком подсказка кода, количество принятых и отклоненных подсказок кода и не только. За счет работы с новой метрикой специалистам удалось в разы увеличить количество разработчиков, которые регулярно пользуются сервисом.