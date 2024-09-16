В Беларуси подготовили проект стратегии внедрения технологий 5G. Об этом шла речь во время заседания Совета по стратегическим проектам при Президенте, которое прошло на базе Национальной академии наук Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.



В работе совета приняли участие высшие должностные лица страны, руководители, специалисты государственных органов и профильных организаций. К участию в заседании были приглашены представители регуляторов - Министерства связи и информатизации, Оперативно-аналитического центра при Президенте, Министерства экономики (регулятор в области стратегий и бизнес-планов), а также профильные специалисты.



На заседании совета были рассмотрены следующие вопросы: проект стратегии внедрения технологий подвижной электросвязи стандарта IMT-2020 (5G) в отраслях экономики, система требований к покрытию территории и качеству подвижной электросвязи 5G, проект бизнес-плана реализации инвестиционного проекта по созданию в стране сети подвижной электросвязи 5G, а также порядок взаимодействия операторов связи с единым инфраструктурным оператором.



Председатель Совета по стратегическим проектам при Президенте Владимир Гусаков напомнил, что перспективы создания связи 5G - первое поручение, данное главой государства совету. "Этот вопрос советом рассматривался дважды. Только в кооперации мы можем получить достойный результат, отвечающий интересам экономики и общества. Прошу членов совета подойти максимально взвешенно и объективно, руководствуясь именно общенациональными интересами. Отмечу, что данный проект - часть высокотехнологичного будущего Беларуси, по элементам которого у нас предусмотрены другие заседания. Это рассмотрение стратегии и программы развития беспилотных систем (поручение премьер-министра), вопросы искусственного интеллекта и микроэлектроники", - отметил он.



По результатам обсуждения Совет по стратегическим проектам поручил Министерству связи и информатизации и Оперативно-аналитическому центру при Президенте доработать представленные проекты, обеспечив их взаимную увязку по этапам и срокам реализации, требуемым ресурсам, внедрению в отраслях экономики и регионах страны с учетом замечаний и предложений членов совета.



Проекты стратегии и бизнес-плана, подготовленные во взаимодействии Минсвязи и ОАЦ, при их готовности будут пакетным принципом внесены регуляторами на рассмотрение Президиума Совета Министров.