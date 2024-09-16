Искусственный интеллект рассчитал цену биткоина на конец года

Компания по разработке искусственного интеллекта OpenAI анонсировала свою новейшую модель под названием o1. Для проверки её возможностей инструменту была поставлена задача спрогнозировать цену биткоина на конец 2024 года.

В своем оптимистичном прогнозе модель o1 предполагает, что биткоин может испытать «значительный восходящий импульс» и подняться выше своего исторического максимума. Согласно более консервативному сценарию, к концу года цена биткоина ожидается в диапазоне от $80 000 до $100 000.

Пессимистичный прогноз предполагает, что к концу декабря 2024 года цена биткоина будет колебаться в диапазоне от $60 000 до $70 000. Это произойдет на фоне «неблагоприятных регуляторных мер, макроэкономических спадов или устойчивых негативных настроений».

Бычий прогноз модели искусственного интеллекта OpenAI основан на нескольких ключевых факторах. Первые два — это халвинг биткоина, который состоится в апреле, и запуск спотовых биткоин-ETF. В дополнение, o1 выделил нормативную среду и макроэкономические факторы, такие как снижение процентной ставки Федеральной резервной системы, как основные фундаментальные аспекты, на которые следует обратить внимание. Успех биткоина также будет зависеть от рыночных настроений и технического анализа, которые, в свою очередь, будут определяться технологическим прогрессом и уровнем принятия этой криптовалюты.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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