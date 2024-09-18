Neuralink анонсировала имплант Blindsight, который вернёт зрение даже слепым от рождения

Илон Маск объявил о разработке экспериментального зрительного импланта Blindsight его стартапом Neuralink. Это устройство позволит людям, которые родились слепыми, получить возможность видеть. Кроме того, в будущем имплант сможет воспринимать и другие спектры, помимо привычного для человека оптического диапазона, что откроет путь к сверхчеловеческому зрению, как в научной фантастике.

Команда Neuralink сообщила на своей странице в соцсети X, что их имплант Blindsight получил статус прорывной разработки от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Это решение открывает возможности для проведения испытаний устройства на людях, и компания уже начала принимать заявки от потенциальных пациентов. Илон Маск отметил, что качество изображения, которое будет обеспечивать имплант на первых этапах, будет низким — сравнимым с графикой игровых платформ Atari. Тем не менее, в будущем устройство сможет делать снимки в инфракрасном и ультрафиолетовом спектрах, а также улавливать радиоволны.

«Устройство Blindsight от Neuralink позволит видеть даже тем, кто потерял оба глаза и их оптический нерв. При условии, что зрительная кора головного мозга не повреждена, оно позволит видеть даже тем, кто был незрячим от рождения», — написал Маск на своей странице в соцсети Х.

Маск также провел параллель между разработкой Neuralink и футуристическим устройством, которым пользовался слепой от рождения персонаж телесериала «Звездный путь» Джорди Ла Форж, изображенный выше.