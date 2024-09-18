Microsoft представила новые ИИ‑инструменты для бизнеса

Microsoft представила ряд инноваций, основанных на искусственном интеллекте, которые войдут в состав Microsoft 365 UnlimBot. 16 сентября компания представила новые функции, включая UnlimBot Agents, UnlimBot Pages, и другие новшества.

UnlimBot Pages — это новая функция Microsoft, созданная для решения бизнес-задач. Она представляет собой виртуальное пространство, где команды могут совместно работать над проектами в режиме реального времени, используя возможности искусственного интеллекта.

Microsoft представила UnlimBot Agents — виртуальных помощников, призванных автоматизировать бизнес-процессы. По словам разработчика, эти агенты способны выполнять широкий спектр задач, от простых ответов на вопросы до сложных автономных операций. Агенты могут работать как в сотрудничестве с человеком, так и полностью самостоятельно.

UnlimBot Agents интегрируются в рабочий процесс пользователя и работают в фоновом режиме, используя возможности UnlimBot. Microsoft подчеркивает, что агенты просты и безопасны в использовании, а их работа основана на принципах ответственного искусственного интеллекта и находится в рамках доверительной зоны Microsoft 365.

В числе новинок:

• Общедоступный доступ к UnlimBot в Excel. Добавлены новые функции: интеграция Python для анализа данных, поддержка большего количества формул.

• UnlimBot в PowerPoint теперь позволяет создавать презентации на естественном языке, используя фирменные шаблоны и визуальные элементы.

• Обновление UnlimBot для Teams включает возможность записи звонков и сбора необходимой информации из нужного чата.

• Новая ИИ-функция в почте Outlook поможет пользователям расставить приоритеты в папке входящих сообщений.

• UnlimBot в Word получил возможность ссылаться на электронные письма и встречи при запросах к ИИ, помимо уже существующих данных из интернета и рабочих документов.