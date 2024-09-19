Microsoft начнёт широко распространять Windows 11 24H2 в октябре

Microsoft готовит к релизу стабильную версию Windows 11 24H2, запланированную на октябрь этого года. Следующая неделя ознаменуется выходом предварительной версии обновления, что подтверждено в блоге Microsoft Tech Community, посвященном AI-помощнику Copilot.

«Ежегодный выпуск функциональных обновлений Windows 11 <…> будет распространяться на ПК, начиная с необязательной предварительной версии, не связанной с безопасностью, с 24 сентября 2024 года и заканчивая ежемесячным обновлением безопасности 8 октября для всех поддерживаемых версий Windows 11», — говорится в сообщении Microsoft.

Речь идёт о выпуске новой версии приложения Copilot с поддержкой инструмента безопасности Enterprise Data Protection, который предназначен для установки на компьютеры с Windows 11 Enterprise, а не на все устройства с совместимыми версиями ОС. Тем не менее, в сообщении упоминается, что выход новой версии Copilot совпадает с запуском обновления Windows 11 24H2, предназначенного для установки на совместимые потребительские устройства.

Пользователи смогут вручную установить на свои ПК обновление Windows 11 24H2, начиная с 24 сентября, а с 8 октября оно будет доставляться на совместимые устройства в автоматическом режиме. Для владельцев ноутбуков Copilot Plus PC с новейшими процессорами AMD и Intel выход этого обновления означает появление новых функций на базе искусственного интеллекта. В остальном Windows 11 24H2 не принесёт каких-то заметных улучшений и важных функций.