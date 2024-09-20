Microsoft запускает «Windows App» для iPhone, Mac и устройств на Android

Microsoft запускает приложение Windows для macOS, iOS, iPadOS, веб-браузеров, устройств Android и даже ПК с Windows. Приложение Windows по сути является центром для потоковой передачи копии Windows из различных источников, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop и многое другое.
Это новое унифицированное приложение тестировалось почти год и включает в себя настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов.
У Microsoft уже несколько десятилетий есть похожие приложения для удаленного подключения к ПК в Windows, включая приложение Remote Desktop Connection, которое по-прежнему поставляется как часть Windows 11. Эти приложения, включая новое приложение Windows, полезны для подключения к рабочим ПК с личного ноутбука или ПК.
Пользователи Windows могут загрузить приложение Windows из Microsoft Store. Оно также доступно в App Store от Apple для macOS, iOS и iPadOS.
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