Microsoft запускает «Windows App» для iPhone, Mac и устройств на Android

Microsoft запускает приложение Windows для macOS, iOS, iPadOS, веб-браузеров, устройств Android и даже ПК с Windows. Приложение Windows по сути является центром для потоковой передачи копии Windows из различных источников, включая Windows 365, Azure Virtual Desktop, Remote Desktop и многое другое.

Это новое унифицированное приложение тестировалось почти год и включает в себя настраиваемый домашний экран, поддержку нескольких мониторов.

У Microsoft уже несколько десятилетий есть похожие приложения для удаленного подключения к ПК в Windows, включая приложение Remote Desktop Connection, которое по-прежнему поставляется как часть Windows 11. Эти приложения, включая новое приложение Windows, полезны для подключения к рабочим ПК с личного ноутбука или ПК.