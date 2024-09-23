ПВТ посетила делегация турецкого города Сакарья

Парк высоких технологий посетила делегация турецкого города Сакарья во главе с Председателем Совета по производству и торговле (ÜTİK) Озканом Пынаром и представителями Технопарка Университета г.Сакарья. В режиме видеоконференции к переговорам также подключилось руководство Технопарка г.Сакарья. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В ходе встречи гостям представлена информация об истории становления Парка высоких технологий, правовых аспектах деятельности, а также о продуктах, прорывных разработках и достижениях резидентов Парка. Участники встречи обменялись мнениями о перспективах сотрудничества в области IT и высоких технологий.

Турецкая делегация презентовала правовой режим и условия деятельности Технопарка г.Сакарья, а также обозначила заинтересованность в налаживании практического взаимодействия с белорусской IT-отраслью. Важным аспектом в будущем сотрудничестве является впечатляющая подготовка и квалификация белорусских IT-специалистов: «Кадры имеют первостепенное значение. Мы знаем, насколько силен этот фактор в Беларуси», – отметил представитель турецкой делегации.