OpenAI запустила голосового ассистента ChatGPT

OpenAI запустила функцию голосового режима для подписчиков Chat Plus и пользователей сервиса Chat Team. Пользователи тарифных планов Enterprise и Edu получат доступ к этой функции уже на следующей неделе.

Функция голосового взаимодействия, которая позволяет чат-боту реагировать на текстовые и визуальные запросы, была впервые представлена в мае. Однако ее запуск был отложен на несколько месяцев из-за выявленных проблем безопасности.

В июле ограниченное число клиентов Chat Plus получило доступ к этой функции. OpenAI сообщает, что в рамках расширенного развертывания добавит еще пять голосов, доведя их общее количество до девяти. При этом голосовой ассистент не сможет имитировать речь других людей, чтобы предотвратить создание фейков.

В целях безопасности добавлены фильтры, которые блокируют запросы на создание музыки или других аудиоматериалов, защищенных авторскими правами. Bloomberg отмечает, что голосовой помощник Chat пока не получил функцию компьютерного зрения, которая позволяла бы пользователям взаимодействовать с чат-ботом через камеру смартфона.