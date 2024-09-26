МТС расширяет возможности использования интернета вещей в Беларуси

МТС начал сотрудничество с компанией IOTANS при оказании услуг на базе технологии NB-IoT. Благодаря программному обеспечению IOTANS, данные, поступающие от устройств, подключенных по сети NB-IoT МТС, визуализируются и обрабатываются для создания решений по оптимизации использования энергоресурсов и повышения эффективности работы в сфере ЖКХ.

С 2019 года МТС активно развивает сеть интернета вещей (IoT) в Беларуси, запуская проекты в сферах ЖКХ и «умной» городской инфраструктуры. Эти проекты направлены на ускорение процессов автоматизации и цифровизации страны, позволяя экономить энергоресурсы и повышать эффективность работы компаний.

Технология NB-IoT представляет собой стандарт мобильной связи, предназначенный для обмена данными между устройствами. На его основе МТС уже реализовал ряд решений в сфере учета энергоресурсов, безопасности объектов и удаленного мониторинга.

Возможности NB-IoT дополнены линейкой услуг «NB-IoT Пакет», которая рассчитана на разные объемы потребления трафика.

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