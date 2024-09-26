Открылась выставка портретов и конкурс мобильной фотографии HONOR Eurasia PortrAIts

Евразийское подразделение международного технологического бренда HONOR объявило о запуске цифровой выставки, посвященной жителям региона Евразия, которые сохраняют традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии, а также начале конкурса портретной мобильной фотографии.

Выставка портретов вдохновлена номерной серией смартфонов HONOR, которые ежегодно расширяют привычные границы мобильной фотографии и предлагают совершенно новые возможности для съемки и реализации творческих замыслов. В 2024 году HONOR 200 | 200 Pro получили уникальный портретный режим, разработанный совместно с легендарным парижским фотоателье Harcourt. Технологии искусственного интеллекта в основе этого режима обучены на сотнях портретов знаменитостей, которыми славится фотостудия. Специальные алгоритмы оптимизируют параметры съемки и в девять этапов обрабатывают изображение для воссоздания уникального светотеневого рисунка и стиля Harcourt. Пользователям доступно три цветовых профиля: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневной съемки, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic.

Герои HONOR Eurasia PortrAIts в объективе HONOR 200 Pro

В съемках проекта HONOR Eurasia PortrAIts уже приняли участие знаменитые фотографы: Олег Зотов, Алексей Сулима, Кася Паласатка и другие. Вместе с HONOR 200 Pro они посетили разные уголки региона, чтобы через камеру смартфона рассказать вдохновляющие визуальные истории о людях, которые сохраняют традиции, ремесла, культурное наследие и уникальные профессии. Уже сейчас на сайте можно узнать о женщине-кузнеце из Дагестана, мастере кубачинского серебра, плетении из соломы и возрождении росписи стекла в Беларуси. Позже в проекте появятся истории путешествий на Дальний Восток, Урал, Алтай, в Калининград, Якутию, Узбекистан, Азербайджан, Казахстан.

Конкурс HONOR Eurasia PortrAIts

Всем желающим HONOR Eurasia PortrAIts предлагает дополнить истории фотографов проекта собственными снимками и принять участие в конкурсе мобильной фотографии, который пройдет с 26 сентября 2024 по 31 октября 2024. Работы принимаются в трех номинациях: Heritage Portrait с черно-белыми снимками и текстовыми рассказами о героях, Classic Portrait для демонстрации искусства классического портрета и рубрика Lifestyle Portrait с повседневными портретами без строгих жанровых ограничений.

Оценивать снимки и выбирать победителей будет профессиональное жюри: фотографы проекта, Иван Оноприенко из международного модельного агентства A.B.A GROUP и преподаватель Британской высшей школы дизайна Анастасия Коротко. Победители в каждой номинации получат смартфоны HONOR 200 | 200 Pro, а также подарки от партнеров конкурса — онлайн-кинотеатра Иви и сервиса myQuiz. Более подробная информация и правила доступны на сайте проекта.