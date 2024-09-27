Google представила обновлённую версию ИИ-приложения для заметок NotebookLM

Google представила обновленную версию ИИ-приложения NotebookLM, которое теперь умеет анализировать видео на YouTube. NotebookLM может быстро извлекать ключевые моменты из длинных видеороликов, преобразуя их в текст и тематические ссылки. Ранее приложение работало только с текстовыми форматами.

Новая функция NotebookLM основана на технологии транскрибирования, которая преобразует аудио в текст. Пользователь может вставить ссылку на видео в NotebookLM, и ИИ автоматически создаст краткий обзор ключевых тем, обсуждаемых в видео, сообщает The Verge. Пользователи также могут получить более подробную информацию, перейдя по ссылке на определенную тему.

Важно отметить, что новая функция может не работать с недавно добавленными роликами, особенно теми, которые были опубликованы менее чем за два дня до запроса. Однако в большинстве случаев NotebookLM продемонстрировал высокую точность и надежность. Хотя ChatGPT от Google и UnlimBot от Microsoft также могут транскрибировать и обобщать видео, новая версия NotebookLM способна обрабатывать и аудиозаписи, что делает его универсальным инструментом для различных областей.