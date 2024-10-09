Компания МТС поддержала культурный проект «Арт-повод»

МТС стал генеральным партнером уникального проекта в сфере интеллектуального досуга «Арт-повод», объединяющего искусство и общение в изысканной атмосфере. В рамках проекта проходят выставки, лекции и мастер-классы, а также интерактивные встречи.

3 октября в галерее «Арт Фабрика» состоялась первая в сезоне лекция-презентация «Битва за цвет: от Гогена до Матисса». Участники узнали, как развивалось течение фовизма и как известные художники использовали цвет на протяжении XX века. Предисловием к лекции стали живая музыка и художественная экспозиция, создавшие атмосферу вдохновения и погружения в тему.

«В этом году мы открываем для себя новые способы коммуникации. В том числе через искусство, ведь искусство – это диалог между автором и обществом. Мы верим, что искусство и общение способны вдохновлять, а, значит, менять жизнь людей, и «Арт-повод» как раз предлагает такое пространство для диалога и самовыражения. МТС всегда стремился поддерживать инициативы, которые способствуют развитию творческой среды», — подчеркнула Мария Канасевич, руководитель PR-группы МТС.