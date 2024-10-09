Нобелевскую премию по физике вручили за работы о машинном обучении нейросетей

Нобелевская премия по физике 2024 года присуждена Джону Хопфилду и Джеффри Хинтону за их новаторские открытия и изобретения в области машинного обучения нейронных сетей. Их работы стали основой для современных систем искусственного интеллекта, используемых в различных сферах, таких как моделирование климата, разработка солнечных батарей и анализ медицинских изображений.

Хинтон, комментируя получение премии, назвал свою работу с нейронными сетями революционной, но выразил обеспокоенность по поводу ее потенциальных последствий. Он не жалеет о своих открытиях, но опасается, что в будущем могут быть созданы системы, превосходящие человеческий интеллект, и, возможно, взявшие контроль над ситуацией.

В пресс-релизе Нобелевского комитета подчеркивается, что Хопфилд и Хинтон использовали физические инструменты для разработки методов, лежащих в основе современных технологий машинного обучения.