Подразделение "Яндекса" представило новый бренд Cubits

Яндекс Фабрика представила бренд радиоуправляемых игрушек Cubits. Это первый запуск Фабрики после выделения в самостоятельное направление внутри Яндекса. Уже сейчас в ассортименте Cubits есть реалистичные модели строительной техники, а в будущем бренд планирует создать линейку радиоуправляемых скоростных машин.

Яндекс Фабрика запустила новый бренд, поскольку интерес к игрушечной радиоуправляемой технике активно растёт: оборот продаж в этой категории на Яндекс Маркете с января по сентябрь 2024 увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В то же время исследования показывают, что спрос на такие игрушки растёт и среди взрослых.

Первыми товарами бренда Cubits стала линейка Urbamax из семи моделей строительной техники, которая чаще всего встречается в городе: самосвал, грузовик, башенный кран, экскаватор, бульдозер, подъёмный кран и экскаватор-погрузчик.

Чтобы игра была более реалистичной, у всех игрушек есть радиоуправляемые модули: например, можно использовать ковш и управлять кареткой башенного крана. А ещё некоторые модели линейки могут поднимать и перемещать грузы до 3 килограмм. Для управления техникой используется частота 2,4 ГГц — такой сигнал считается наиболее безопасным и позволяет управлять игрушкой с максимальной точностью. Команда Фабрики полностью контролирует производство на всех этапах — от идеи продукта до упаковки, а особое внимание уделяется сборке и безопасности элементов.