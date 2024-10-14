В России появилась Ассоциация игровой индустрии

На российском рынке видеоигр появилась новая организация — Ассоциация игровой индустрии (АИИ). Ее цель — объединить участников рынка для совместного решения регуляторных вопросов, пишет «Коммерсантъ». Ранее на рынке уже существовали несколько ассоциаций, но они действовали разрозненно и не смогли добиться значимых результатов в области регулирования.

В состав новой ассоциации уже вошли Lesta Games и 1C Game Studios, но в ближайшем будущем ожидается расширение за счет других российских разработчиков. Ассоциация сосредоточится на «вопросах формирования позиции бизнес-сообщества по инициативам в сфере геймдева и цифровых креативных индустрий».

На российском рынке видеоигр уже действуют несколько объединений, включая Ассоциацию профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ, объединяющую VK Play, Astrum Entertainment, United Games), АНО «Организация развития видеоигровой индустрии», «Р.А.Д.И. Видеоигр», а также Ассоциацию развития киберспортивной инфраструктуры.