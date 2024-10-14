"Яндекс" обновил технологию фотоперевода на базе ИИ

Яндекс представил новую версию технологии перевода текста на фото и изображениях на базе нейросетей. Компания одной из первых в мире применила большую языковую модель, чтобы переводить картинки с учётом контекста. Технология поможет, например, в поездке, если нужно быстро перевести меню в ресторане, или в работе, чтобы разобраться в нюансах технической документации на иностранном языке. Кроме того, Яндекс улучшил визуализацию перевода — текст теперь легче читается и больше похож на оригинальную вёрстку. Обновление уже доступно в Переводчике и Браузере, а позже появится и в Умной камере.

Модель семейства YandexGPT понимает стиль оригинального текста и может сохранить игру слов, например, на фотографиях рекламных слоганов или газетных заголовков. Новая технология на базе нейросетей позволила подбирать более точные формулировки во фразах с несколькими значениями и не переводить выражения дословно. За счёт этого выросло как качество перевода простых текстов, таких как состав косметической продукции, так и сложных — публицистических статей, энциклопедий и инструкций. Перевод на основе большой языковой модели работает для изображений с текстом на английском.

Чтобы пользователю было удобно читать перевод текста на картинках, Яндекс улучшил его визуализацию для нескольких десятков языков. Технология стирает оригинальный текст с изображения и располагает переведённый поверх него: алгоритмы подбирают шрифт, размер и цвет букв, а также убирают различные артефакты таким образом, чтобы переведённые изображения выглядели наиболее естественно. Кроме того, текст получается контрастным, за счёт чего его читать даже легче, чем оригинал. Технология распознаёт переносы слов и может понять их значение, даже если в кадр попала только часть.