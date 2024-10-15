Adobe представила новые ИИ-функции для Photoshop и других приложений

Adobe открыла ежегодную конференцию Adobe Max анонсом впечатляющих новинок, основанных на искусственном интеллекте, для приложений Creative Cloud. В фокусе находятся ИИ-инструменты, такие как функция удаления фона в Photoshop и усовершенствованная генеративная нейросеть Firefly. Также были представлены новые функции для Illustrator, InDesign и Premiere Pro, призванные ускорить выполнение традиционно трудоемких задач.

В инструмент Remove Tool в Photoshop добавлена новая функция Distraction Removal. Remove Tool уже работает по принципу Magic Eraser от Google на Android, позволяя пользователям быстро удалять ненужные элементы на изображениях одним движением кисти. Новая функция Distraction Removal, впервые анонсированная Adobe в прошлом году, делает Remove Tool еще более похожим на Magic Eraser. Теперь инструмент автоматически определяет лишние объекты на фото, такие как случайные прохожие, и удаляет их одним щелчком мыши.

Функция Distraction Removal уже доступна в десктопной и веб-версии Photoshop, а другие новые возможности появятся позднее, сообщает Adobe. Пользователи Photoshop смогут самостоятельно выбирать, использовать ли в инструменте Remove Tool генеративную нейросеть Firefly. Кроме того, появится опция, при которой приложение самостоятельно будет определять, нужно ли использовать генеративный алгоритм для достижения оптимального результата, исходя из особенностей изображения и сцены

Инструменты Photoshop Generative Expand, Generative Fill, Generate Similar и Generate Background стали общедоступными и были обновлены с помощью интеграции алгоритма Firefly 3, бета-версия которого была запущена в апреле. Adobe заявляет, что обновление повысило разнообразие и реалистичность генерируемых элементов, а также улучшило понимание сложных запросов пользователей. В веб-версии Photoshop появилась новая ИИ-функция, упрощающая редактирование, автоматически выделяя все объекты на изображении.

В Illustrator появилась новая ИИ-функция Object on Path, позволяющая дизайнерам быстро прикреплять, размещать и перемещать объекты по контуру любой формы. Это дает большую гибкость при выравнивании элементов на изображениях. Инструмент Mockup для создания 3D-моделей стал доступен всем пользователям, а функция Image Trace, преобразующая растровые изображения в векторные, была обновлена. Теперь она создает более четкие векторные изображения с чистыми линиями, точно соответствующими исходному изображению, утверждает Adobe.

Инструмент Generative Expand, ранее доступный только в Photoshop, теперь также доступен в InDesign, позволяя легко изменять размер исходных изображений, чтобы они соответствовали макету пользователя. В Premiere Pro появилась новая функция на основе нейросети Firefly Video Model для генерации видео. На данный момент алгоритм находится на стадии бета-тестирования, но в следующем году, вероятно, станет основой для новых ИИ-функций в приложениях Adobe Creative Cloud.