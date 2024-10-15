OpenAI представила экспериментальный фреймворк Swarm

OpenAI представила экспериментальную структуру под названием "Swarm", предназначенную для координации сетей агентов искусственного интеллекта. Компания подчеркивает, что Swarm — это не официальный продукт.

Swarm предоставляет разработчикам план создания взаимосвязанных сетей ИИ, способных к автономной коммуникации, совместной работе и решению сложных задач. Хотя концепция многоагентных систем не нова, Swarm представляет собой значительный шаг в направлении сделать эти системы более доступными для широкой аудитории разработчиков. Swarm открывает широкие возможности для бизнеса.

Теоретически, компании, использующие технологию, вдохновленную Swarm, могут создавать специализированные сети агентов ИИ для различных отделов. Эти агенты могут работать вместе, чтобы анализировать рыночные тенденции, корректировать маркетинговые стратегии, выявлять потенциальных клиентов и оказывать поддержку клиентам, и все это с минимальным вмешательством человека.