Минцифры Татарстана и ПВТ налаживают обмен опытом

В Парке высоких технологий прошла встреча с делегацией Министерства цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В рамках деловых переговоров заместитель начальника Секретариата Наблюдательного совета Парка высоких технологий Кирилл Залесский ознакомил гостей с условиями функционирования режима ПВТ и механизмами взаимодействия Секретариата с резидентами Парка, государственными органами и организациями.

Делегация из Казани поделилась опытом укрепления правовой базы и создания оптимальных условий для внедрения инноваций в области цифровизации, обозначив также интерес к изучению юридических и практических аспектов правого поля Парка высоких технологий и условий деятельности его резидентов.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями относительно белорусского опыта правового регулирования сферы цифровых знаков (токенов).

Представители Секретариата Наблюдательного совета ПВТ обратили внимание, что с 20 сентября 2024 года в Республике Беларусь вступил в силу Указ Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2024 г. № 367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)».

Было отмечено, что с принятием Указа перечень разрешенных для физических лиц операций с использованием токенов, предусмотренных Декретом № 8, не изменился. Физические лица по-прежнему могут совершать операции по переводу токенов на зарубежные криптобиржи и торговать на них (в том числе использовать торговые пары с иностранной валютой), совершать напрямую между собой операции по обмену одной криптовалюты на другую.

Вместе с тем, Указ ограничивает возможность прямого ввода и вывода денежных средств (электронных денег) на зарубежные торговые площадки либо с них, а также прямого расчета денежными средствами (электронными деньгами) за токены физическими лицами непосредственно между собой.

Таким образом, физические лица не вправе использовать свои счета, карты, электронные кошельки для совершения прямых переводов на зарубежные торговые площадки или непосредственно между физическими лицами в целях совершения сделок (операций) с токенами.

В ходе дискуссии было отмечено, что сегодня допустимым вариантом для получения физическими лицами денежных средств от сделок с токенами может быть, например, перевод криптовалюты с зарубежной торговой площадки на белорусскую, после чего такую криптовалюту можно обменять на белорусской криптобирже на денежные средства и вывести их на свой банковский счет или карту.