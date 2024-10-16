YouTube выпустил масштабное обновление

YouTube анонсировал крупное обновление, добавив новые функции для мобильных устройств, веб-версии и приложений для ТВ. Пользователи получат улучшенное управление скоростью воспроизведения, а также возможность создания совместных плейлистов с помощью ссылок и QR-кодов.

Ранее пользователи могли изменять скорость воспроизведения видео на YouTube только с шагом 0,25x. Теперь же появилась возможность регулировать скорость с точностью до 0,05x: для этого достаточно нажимать на значки «+» и «-» в обновленном меню управления. Также была добавлена функция таймера сна для всех пользователей, которая ранее была доступна только подписчикам YouTube Premium.

Создание совместных плейлистов стало более удобным. Теперь можно поделиться ссылкой или QR-кодом на плейлист с другими пользователями, которые смогут добавлять свои собственные изображения в качестве миниатюр, а также воспользоваться инструментом GenAI от YouTube для создания миниатюр по текстовому запросу. В будущем будет реализована возможность для соавторов голосовать за видео в совместных плейлистах и оставлять свои отзывы.

YouTube обновил дизайн своего мобильного приложения. На устройствах с Android в горизонтальном режиме видео теперь отображаются с увеличенными миниатюрами и более заметным текстом, при этом плеер стал быстрее реагировать на действия пользователей. Следует отметить, что эти улучшения появятся на iOS немного позже. Кроме того, мини-плеер стал более удобным — его можно перемещать и изменять его размеры прямо во время просмотра. Приложение для телевизоров получило усовершенствованный интерфейс для коротких видео (Shorts), а для видеоблогеров YouTube добавил новые значки, которые позволяют лучше взаимодействовать с их сообществом.