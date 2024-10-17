KV.by выступает информационный партнером конференции "КОД ИБ"

IT-портал KV.by выступает информационный партнером конференции по кибербезопасности "Код ИБ в Минске: актуальные технологии и опыт компаний разных отраслей".
Мероприятие пройдет в Минске с 24 по 26 октября в DoubleTree by Hilton Hotel Minsk. Программа конференции еще формируется, но вы уже можете зарегистрироваться. Количество мест ограничено.
Что вас ждёт?
— Опыт коллег и лучшие практики на вооружение;
— Актуальные решения обеспечения ИБ;
— Штабные киберучения для отработки навыков реагирования на киберинциденты;
— Крутой нетворкинг во время насыщенной неформальной программы.
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