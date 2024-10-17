KV.by выступает информационный партнером конференции "КОД ИБ"

IT-портал KV.by выступает информационный партнером конференции по кибербезопасности "Код ИБ в Минске: актуальные технологии и опыт компаний разных отраслей".

Мероприятие пройдет в Минске с 24 по 26 октября в DoubleTree by Hilton Hotel Minsk. Программа конференции еще формируется, но вы уже можете зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

Что вас ждёт?

— Опыт коллег и лучшие практики на вооружение;

— Актуальные решения обеспечения ИБ;

— Штабные киберучения для отработки навыков реагирования на киберинциденты;

— Крутой нетворкинг во время насыщенной неформальной программы.