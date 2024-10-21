Россия и Беларусь могут отменить роуминг c 1 января 2025 года

С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран, сообщил РИА Новости директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук.

"Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Беларуси. Это позитивно скажется на развитии туризма и укреплении контактов между людьми", — сказал он.

По словам дипломата, прошла серьезная работа, благодаря которой с 1 апреля 2022 года удалось отменить плату за входящие вызовы и упросить жизнь россиянам и белорусам, которые часто путешествуют между двумя странами.

"Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран. Соответствующие договоренности были достигнуты на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства 27 сентября в Минске", — добавил Полищук.

Он пояснил, что сейчас профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями.