"Яндекс Фабрика" представила свой первый бренд одежды Muted

Яндекс Фабрика, производственное направление Яндекса, представила Muted — бренд базовой одежды для мужчин и женщин. В первой коллекции осень-зима 2024/2025: футболки, рубашки, худи, свитеры, брюки, куртки и другая одежда.

Коллекция относится к среднему ценовому сегменту и ниже: например, стоимость футболок и лонгсливов начинается от 1 299 рос. рублей, а свитеров — от 3 999 рос. рублей. В первую коллекцию вошло 48 моделей, каждая из них представлена в разных цветах. В линейке Muted представлена одежда в том числе свободного кроя, а многие позиции универсальны, поэтому подойдут и мужчинам, и женщинам. Коллекция доступна в широком диапазоне размеров: от XXS до 5XL.

Фабрика запустила бренд Muted в ответ на растущий спрос в fashion-сегменте — это одна из самых быстрорастущих категорий на всем рынке e-commerce и на маркетплейсах в частности.