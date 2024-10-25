Galaxy AI будет поддерживать 20 языков к концу 2024 года

Компания Samsung Electronics объявила о предстоящем расширении поддержки Galaxy AI. Мобильный искусственный интеллект станет доступен на четырех новых языках: турецком, голландском, шведском и румынском.

Также будет расширена поддержка некоторых уже используемых языков – Galaxy AI охватит дополнительные диалекты традиционного китайского и португальского (Европа). Обновление вступит в силу в конце октября.

В настоящее время Galaxy AI поддерживает 16 языков, а благодаря обновлению к концу года это число увеличится до 20. Это означает, что еще больше пользователей по всему миру смогут преодолеть языковые барьеры и открыть для себя безграничное общение с помощью Galaxy AI. Новые языки и диалекты будут доступны для загрузки в виде языковых пакетов в приложении “Настройки” на совместимых устройствах Galaxy.