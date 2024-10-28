В БГУИР приняли делегацию из Республики Мали

24 октября Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники посетили коллеги из Западной Африки. Визит был проведен с целью презентации образовательных возможностей университетов и частной школы, а также обсуждения вопросов сотрудничества в образовательной и научной сферах. Со стороны Республики Мали присутствовал начальник отдела развития частной школы Джанго Сиссе «Lpdc», Многофункционального центра «Де Кати» Мохамед Сисе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Мероприятие открылось приветственным словом проректора по научной работе БГУИР Виктора Стемпицкого, после чего последовала презентация направлений деятельности БГУИР. Гости интересовались успешно экспортируемой научно-технической продукцией - технологиями, программными продуктами и оборудованием. Стороны провели переговоры о перспективах сотрудничества в области образования и науки, рассмотрели возможности стажировок и прохождения преподавателями курсов повышения квалификации.

На встрече также присутствовал директор отдела развития сотрудничества с зарубежными странами Юго-Западного государственного университета Александр Александровский, отметивший важность совместных научных исследований и публикаций, так как они способствуют активному распространению наработок и технологий в дружественных странах.