Google представит Gemini 2.0 в декабре

В декабре 2024 года ожидается выпуск новых передовых моделей ИИ от нескольких ведущих технологических компаний. Согласно источникам, Google планирует представить Gemini 2.0., следующую версию своей языковой модели на базе ИИ.

Gemini 2.0 - это эволюция модели Gemini, которая была впервые анонсирована в декабре 2023 года. Gemini включает в себя разные версии: Ultra, Pro, Flash и Nano, и используется в Google Bard и других приложениях.

Хотя команда Google DeepMind под руководством Демиса Хассабиса надеялась на значительный скачок в производительности, источники сообщают, что Gemini 2.0 не полностью оправдал эти ожидания. Однако, как отмечают эксперты, эта тенденция наблюдается и у других компаний, разрабатывающих передовые большие языковые модели. Несмотря на это, ожидается, что новая модель предложит некоторые интересные возможности, включая улучшенные способности к "рассуждению", что приблизит ее к "человеческому уровню интеллекта".

Проект Astra, представленный Google на конференции I/O 2024, также готовится к запуску. Он добавит к модели Gemini 2.0 камеру и визуальные возможности, что кардинально изменит взаимодействие пользователя с моделью. Теперь Gemini 2.0 сможет "видеть" и взаимодействовать с окружающим миром.