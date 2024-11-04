Anthropic запустила бета-версию настольных ИИ-приложений Claude для Mac и Windows

Anthropic представила бета-версию настольных приложений Claude для Mac и Windows, обеспечив доступ к ИИ прямо на рабочем столе. Теперь пользователи могут взаимодействовать с Claude в привычной обстановке, будь то разработка, коммуникация или исследования.

Тем не менее, важно отметить, что новые приложения пока не поддерживают недавно представленную функцию управления компьютером с помощью ИИ. Эта возможность доступна исключительно для новейшей модели компании — Claude 3.5 Sonnet, которая способна выполнять задачи на вашем ПК.

Новые настольные приложения доступны как бесплатным пользователям Claude, так и подписчикам премиум-услуг Anthropic. Более того, компания представила инструмент для голосовых сообщений, который уже можно использовать на мобильных устройствах с iOS, Android и iPadOS. Он позволяет пользователям записывать и отправлять голосовые сообщения продолжительностью до 10 минут, после чего Claude расшифрует их и ответит. Это не формат живой беседы, а скорее удобный способ обмена голосовыми сообщениями.

Anthropic продолжает получать миллиарды долларов инвестиций и уже оценена в более чем 40 миллиардов долларов, что подчеркивает её стремление конкурировать с такими игроками, как ChatGPT от OpenAI. Новые возможности и усовершенствования делают Claude всё более востребованным инструментом для широкой аудитории.