Microsoft запустила ИИ-техподдержку для Xbox

Microsoft начала тестирование нового чат-бота на основе искусственного интеллекта, созданного для предоставления услуг техподдержки пользователям Xbox. В данный момент данное новшество доступно участникам программы предварительного тестирования Xbox Insider. Чат-бот, как ожидается, будет способствовать более эффективному решению игровых проблем, с которыми сталкиваются игроки Xbox.

Участники инсайдерской программы Microsoft в США могут протестировать возможности чат-бота Xbox AI на сайте support.xbox.com, где он поможет ответить на вопросы, касающиеся консолей Xbox и различных игровых проблем. «Мы высоко ценим отзывы инсайдеров Xbox о данной предварительной версии, и все замечания будут учтены для дальнейшего совершенствования нашего виртуального агенту», — отметила Мегха Дудани, старший менеджер по продуктам Xbox в Microsoft.

Чат-бот Xbox AI представлен в виде анимированного виртуального персонажа или многоцветной сферы Xbox. Его запуск стал частью стратегии Microsoft по внедрению нейросетевых технологий в сервисы Xbox. Несмотря на общее стремление компании интегрировать ИИ в своей деятельности, Xbox подходит к запуску новых функций с осторожностью. Ранее ИИ-технологии в Xbox в основном использовались для поддержки разработчиков, однако появление чат-бота службы поддержки меняет эту ситуацию.