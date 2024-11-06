Вышла вторая бета iOS 18.2

Apple представила iOS 18.2 beta 2 для разработчиков под номером сборки 22C5125e, однако точная дата выпуска публичной бета-версии еще не объявлена. Предполагается, что первая публичная бета может быть доступна уже на этой неделе. Все устройства, совместимые с iOS 18, могут обновиться до этой версии, но функции искусственного интеллекта Apple Intelligence будут доступны только для iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max и всех моделей iPhone 16.

Одним из значительных обновлений в Apple Intelligence стало интегрирование ChatGPT в Siri, которое появилось еще в первой бета-версии iOS 18.2. Теперь пользователи могут войти в свой аккаунт ChatGPT через настройки Siri, чтобы получить доступ к возможностям ChatGPT Plus. С выходом второй бета-версии появилась возможность оформить подписку на ChatGPT Plus прямо из настроек устройства. Новый раздел в настройках также дает возможность отслеживать текущее использование ChatGPT и видеть, насколько близок пользователь к установленным лимитам.

В обновлении iOS 18.2 beta 2 для приложения «Заметки» появилась новая функция «Создать изображение» (Create Image). При выделении текста пользователи могут увидеть в контекстном меню копирования и вставки новый пункт «Создать изображение». Эта функция использует инструмент Image Playground для генерации иллюстраций на основании выделенного текста. В результате «Заметки» становятся более многофункциональным инструментом, сочетая текстовые и визуальные элементы, что особенно удобно для создания мультимедийных заметок.

Бета-версия iOS 18.2, вторая по счету, наращивает возможности сервиса «Локатор» (Find My), добавляя опцию обмена местоположением утраченного устройства или предмета. Теперь пользователи могут создать ссылку и отправить её другому человеку, который сможет отслеживать местоположение потерянного через веб-браузер, даже если у него нет устройства Apple. Компания подчеркивает, что это особенно полезно в ситуациях, когда необходимо передать информацию, например, сотрудникам авиакомпаний или близким. При этом доступ к данным о местоположении предоставляется только на ограниченный срок, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность.

В приложении Mail Mail сейчас можно ограничивать показ значков предупреждений о нечитаемых сообщениях в разделе «Основное», оставив остальные разделы без уведомления. Данный параметр можно найти в разделе «Настройки», он интегрирован с обновленным интерфейсом «Почты» в iOS 18.2. Эта функция дает возможность сортировать электронные письма по таким категориям, как Основные, Транзакции, Обновления и Промоакции. Это обновление обеспечивает пользователей iPhone возможностью сосредоточиться на по-настоящему значимых сообщениях.

Apple обновила дизайн иконок в приложении "Настройки", чтобы они органично вписывались в цветовую палитру домашнего экрана. Новые значки получили более темный фон, создавая единый и гармоничный визуальный стиль. Это особенно заметно на моделях iPhone 16, где изменения оптимизированы для достижения максимальной эстетической целостности.

Владельцы iPhone 16 получают доступ к двум новым фичам, которые улучшают управление камерой:

1. Фиксация фокуса и экспозиции одним нажатием. Теперь, легко нажав на кнопку камеры, вы можете зафиксировать фокус и экспозицию, не задерживая нажатие. Это удобно, если вы хотите скомпоновать кадр, не теряя при этом фокус. Функция доступна после активации в "Настройках" > "Управление камерой".

2. Возможность выбора формата видео для записи (доступно в разделе "Настройки" > "Камера" > "Запись видео"). Эти улучшения дадут владельцам iPhone 16 еще больше возможностей для творческого и профессионального использования камеры.