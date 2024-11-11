Google выпустила ИИ-приложение для видеопрезентаций на базе Gemini

Vids, приложение, построенное на базе искусственного интеллекта, открывает новые возможности для создания видеопрезентаций. Теперь не нужно быть специалистом в монтаже или звукозаписи. Введите текстовые подсказки, и Vids сгенерирует за вас полноценную видеопрезентацию, автоматически добавив подходящие видеоматериалы, создав сценарий и озвучив его. Больше нет необходимости записывать свой голос — Vids сделает это за вас.

Google подчеркивает, что Vids может быть успешно применен для преобразования текстовых статей в видеоформат, разработки обучающих материалов, корпоративных объявлений и отчетов о встречах. Среди ключевых функций Vids можно выделить:

- Автоматическое добавление контента, включая видеоматериалы, документы и слайды.

- Генерация сценариев и озвучки с использованием технологий искусственного интеллекта.

- Поддержка нескольких языков (в данный момент опции "Помоги мне создать" и телесуфлер доступны только на английском).

Запуск Vids стартовал 7 ноября, и его полное развертывание может занять более 15 дней. Google предупреждает, что после 2026 года доступ к таким функциям, как "Помоги мне создать" и искусственная озвучка, может быть ограничен.