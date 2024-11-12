В Беларуси завершились масштабные съемки проморолика с участием известных дрифтеров международного уровня, в том числе чемпионов страны. Об итогах рассказали организаторы шоу.

Организаторы съемок – “Дрифт Лабс”, Blockchain Sports Drift и X-Labs inc – трудятся над созданием системы автономного управления дрифт-машиной на основе искусственного интеллекта. Данные для ее обучения собирали зарубежные и белорусские пилоты во время съемок проморолика.

Пилоты из Японии, Австралии, Таиланда и Бразилии продемонстрировали свое мастерство для создания впечатляющих видеокадров в знаковых местах страны. За две недели съемок несколько десятков тысяч человек наблюдали за процессом вживую, а публикации в СМИ и соцсетях собрали более 28 млн просмотров. Выход видео про дрифт запланирован на декабрь 2024 года.

“Съемки стали грандиозным событием. Проекта такого масштаба в нашем дрифте еще не было. 13 дней подряд мы снимали по всей стране, так что вышел полноценный дрифт-тур. За это время мы проехали столько, сколько обычно проезжаем за весь гоночный сезон. Наш ролик – отличная возможность для привлечения внимания к спорту и к нашей стране. Мы хотим красиво показать Беларусь, наши лучшие стороны, используя возможности автоспорта”, – отметил чемпион Беларуси по дрифтингу Дмитрий Нагула.

В съемках участвовали четыре белорусских пилота и более десятка иностранцев. За две недели они сожгли 202 шины и более тонны топлива. В съемках было задействовано 6 машин, за техническим состоянием которых следили 10 механиков. На каждой локации пилоты делали по несколько десятков дублей.

Большую поддержку оказали местные власти, которые помогли с организовать съемки в нужных локациях и обеспечить безопасность для зрителей. Съемочная группа успела поработать в Гродно, Бресте, Гомеле и Могилеве. Кроме этого, в проморолик попали и такие знаковые туристические объекты, как Дворец Пусловских в Коссово и Несвижский замок. В качестве декораций выступили также площадка у Брестской крепости, центральная улица Советская в Гомеле, Национальная библиотека, проспект Независимости, Национальный и “старый” (бывший “Минск-1”) аэропорты.

Одной из самых сложных площадок стала “Минск-Арена”: к приезду дрифтеров лед здесь залили более толстым слоем, а на машины для съемок устанавливали специальную резину. Это было сделано, чтобы пилоты не испортили лед. В снятых здесь кадрах для ролика появятся хоккеисты из команды “Динамо-Минск”.

Яркий финал также снимали в Минске. Звездным гостем стал известный немецкий актер и режиссер Тиль Швайгер: два съемочных дня с его участием завершили масштабный проект.