Стартап с белорусскими корнями интегрирован в популярную программу для дизайнеров

Компания SketchUp добавила решение белоруско-швейцарского стартапа Identic в свой магазин приложений. Благодаря этому более 40 миллионов пользователей программы по всему миру могут загружать туда изображения предметов интерьера и с помощью ИИ генерировать их 3D-объекты. Полученные модели можно использовать для 3D-дизайна и архитектурного проектирования.

На данный момент стартап работает в альфа-режиме. Первых 5 моделей можно сгенерировать бесплатно, а затем будет взиматься оплата в $15 за создание 100 моделей. По словам разработчиков, сейчас загрузка изображения и его обработка занимает до 2 минут. Пока можно сгенерировать один 3D-объект, а к январю планируется обучить ИИ на 50 тысячах моделей и запустить бета-версию с возможностью единоразово генерировать 10-20 картинок в течение 15 секунд.

“Изначально мы делали исключительно B2B-продукт, помогая генерировать 3D-модели предметов интерьера для e-commerce клиентов. Однажды начали замечать, что таких моделей генерировалось больше, чем у нас заказывают. Оказалось, что дизайнеры нашли наш проект, сами выгоняли 3D-объекты и вставляли их в программу SketchUp. После этого я решила сама написать представителям компании. В итоге мы договорились на коллаборацию и личную презентацию стартапа в их штаб-квартире”, — делится историей основательница проекта Ксения Вогт.

На прошлой неделе представители Identic были приглашены для презентации своего проекта на масштабную конференцию, организованную SketchUp в главном офисе в городе Уэстминстер штата Колорадо. Ксения Вогт презентовала стартап на сцене среди всего 5 отобранных проектов со всего мира.

Летом стартап поднял $70 тысяч инвестиций на стадии pre-seed от швейцарских бизнес-ангелов. Кроме этого, получил грант от регионального исследовательского фонда, хай-тек центра и швейцарского фонда инновационного развития. Благодаря этим грантам стартапу открылся доступ к разработке своего решения на суперкомпьютере ALPS, а также консультациям у локальных экспертов и ученых из швейцарского университета прикладных наук FHNW и высшей технической школы ETH.

SketchUp — программа для 3D-дизайна и архитектурного проектирования с более чем 40 миллионами пользователей. Она была приобретена Google в 2006 году, а затем в 2012 году продана Trimble Navigation. Компания позиционирует себя, как удобный и простой онлайн-инструмент для дизайнеров и архитекторов.