Вышло обновление мессенджера Telegram

Telegram запустил крупнейшее обновление в истории мини-приложений. Для них теперь доступны полноэкранный режим, платные подписки, отдельные иконки на домашнем экране, отправка подарков, фотографий и видео, создание документов для пользователей, данные о движении устройства, запрос данных о геопозиции, установка статусов с эмодзи — и многое другое.

Полноэкранный режим

Мини-приложения теперь могут использовать весь экран в вертикальной или горизонтальной ориентации. Благодаря этому платформа приложений поддерживает больше жанров игр, новые жесты и интерфейсы.

Отслеживание движения устройства

Мини-приложения могут получать информацию о движении устройства, что позволяет разработчикам добавлять уникальные элементы управления в игры или создавать иммерсивные проекты в виртуальной реальности.

Иконки на главном экране

Теперь можете размещать на главном экране устройства иконки отдельных мини-приложений — и открывать любимые игры и сервисы в одно касание.

Доступ к геопозиции

Теперь можете делиться своим местоположением с мини-приложениями, что даёт разработчикам возможность создавать игры на основе местоположения или интерактивные карты для мероприятий.

Подарки от приложений

Приложения теперь могут использовать накопленные звёзды, чтобы отправлять подарки — например, в качестве награды за достижения.

Эмодзи-статусы из приложений

Начиная с этого обновления пользователи с Telegram Premium могут устанавливать эмодзи-статусы через мини-приложения.

Обмен медиафайлами

Теперь можете делиться медиафайлами прямо из мини-приложений. С этой функцией удобно отправлять реферальные коды, сгенерированные мемы и многое другое в любой чат.

Создание документов

Мини-приложения также могут генерировать документы и файлы для скачивания — например, фотографии для профиля, созданные искусственным интеллектом, или аудиофайлы.

Платные подписки

Для монетизации проектов разработчики могут предлагать подписки на свои мини-приложения за Звёзды Telegram. Можно установить несколько тарифов для разных уровней доступа к контенту и функциям.

Настройка экрана загрузки

Разработчики могут дополнительно настроить экран загрузки своего мини-приложения с помощью @BotFather: добавить собственный значок и выбрать цвета, которые будут отображаться перед началом загрузки приложения.