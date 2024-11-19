Вышло обновление мессенджера Telegram

Telegram запустил крупнейшее обновление в истории мини-приложений. Для них теперь доступны полноэкранный режим, платные подписки, отдельные иконки на домашнем экране, отправка подарков, фотографий и видео, создание документов для пользователей, данные о движении устройства, запрос данных о геопозиции, установка статусов с эмодзи — и многое другое.
Полноэкранный режим
Мини-приложения теперь могут использовать весь экран в вертикальной или горизонтальной ориентации. Благодаря этому платформа приложений поддерживает больше жанров игр, новые жесты и интерфейсы.
Отслеживание движения устройства
Мини-приложения могут получать информацию о движении устройства, что позволяет разработчикам добавлять уникальные элементы управления в игры или создавать иммерсивные проекты в виртуальной реальности.
Иконки на главном экране
Теперь можете размещать на главном экране устройства иконки отдельных мини-приложений — и открывать любимые игры и сервисы в одно касание.
Доступ к геопозиции
Теперь можете делиться своим местоположением с мини-приложениями, что даёт разработчикам возможность создавать игры на основе местоположения или интерактивные карты для мероприятий.
Подарки от приложений
Приложения теперь могут использовать накопленные звёзды, чтобы отправлять подарки — например, в качестве награды за достижения.
Эмодзи-статусы из приложений
Начиная с этого обновления пользователи с Telegram Premium могут устанавливать эмодзи-статусы через мини-приложения.
Обмен медиафайлами
Теперь можете делиться медиафайлами прямо из мини-приложений. С этой функцией удобно отправлять реферальные коды, сгенерированные мемы и многое другое в любой чат.
Создание документов
Мини-приложения также могут генерировать документы и файлы для скачивания — например, фотографии для профиля, созданные искусственным интеллектом, или аудиофайлы.
Платные подписки
Для монетизации проектов разработчики могут предлагать подписки на свои мини-приложения за Звёзды Telegram. Можно установить несколько тарифов для разных уровней доступа к контенту и функциям.
Настройка экрана загрузки
Разработчики могут дополнительно настроить экран загрузки своего мини-приложения с помощью @BotFather: добавить собственный значок и выбрать цвета, которые будут отображаться перед началом загрузки приложения.
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