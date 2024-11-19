Samsung представила новую технологию ALoP

Инженеры Samsung разработали инновационную конструкцию складного телеобъектива с помощью технологии ALoP (All Lenses on Prism). Она позволяет использовать более светосильный объектив (F/2,58 при 80 мм) и уменьшить толщину устройства. В отличие от традиционных решений, в ALoP линзы расположены поверх перископической призмы, а не между призмой и сенсором.

В традиционных складных телеобъективах увеличение диаметра линзы (для повышения светосилы) приводит к росту габаритов модуля. Технология ALoP решает эту проблему: более широкий объектив не увеличивает общие размеры модуля. Это позволяет создавать перископические камеры со значительно более светосильными линзами, обеспечивая превосходное качество снимков в условиях низкой освещенности.

Samsung не сообщает, будет ли данная технология использоваться в серии Galaxy S25.