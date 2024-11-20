Microsoft анонсировала новый ИИ-инструмент Copilot Actions

Microsoft представила Copilot Actions — новый инструмент на базе ИИ для Microsoft 365 Copilot, предназначенный для автоматизации рутинных задач. По заявлению Microsoft, Copilot Actions работает по принципу "задай и забудь", напоминая интеллектуальный макрос, самостоятельно выполняющий задачи в соответствии с заданными параметрами.

Как сообщает The Verge, новая функция, доступная пока лишь в рамках закрытого тестирования, автоматизирует выполнение повседневных задач, таких как создание протоколов собраний Teams, подготовка еженедельных отчетов и планирование встреч.

Обновление Microsoft 365 Copilot также включает ряд улучшений для приложений Office. Уже в начале следующего года PowerPoint получит функцию перевода презентаций на 40 языков, а инструмент Copilot Narrative Builder будет создавать более качественные черновики презентаций, используя фирменные шаблоны, заметки докладчика, переходы и анимацию. Кроме того, Copilot сможет добавлять в презентации изображения из SharePoint.

Excel скоро получит новую функцию, предлагающую готовые шаблоны таблиц с заголовками, формулами и визуальными элементами. Кроме того, Microsoft совершенствует возможности Copilot в Outlook для упрощения планирования встреч и подготовки повесток дня. Эта функция будет доступна пользователям до конца месяца.