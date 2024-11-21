В БГУИР проходит конференция «Информационные радиосистемы и радиотехнологии-2024»

Открытая республиканская научно-практическая интернет-конференция «Информационные радиосистемы и радиотехнологии-2024» стартовала 21 ноября в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники.

Конференция проходит 21 и 22 ноября на базе БГУИР в аудитории 203 корпуса 3, а также в онлайн-режиме. На открытии мероприятия с приветственным словом выступил проректор по учебной работе Виктор Рыбак. Он отметил значимость сегодняшней конференции, так как нашему университету необходимо заявлять о своей востребованности, о наличии большого количества высококвалифицированных специалистов. Кроме того, Виктор Александрович выразил благодарность преподавателям и студентам, принимающим участие в мероприятии, сказав о важности обмена опытом.

Темы докладов касались «Цифровой обработки сигналов и машинного обучения», «Радиотехнологий и их элементной базы» и многого другого.