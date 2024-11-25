Yandex B2B Tech запустила сервис для создания помощников на базе ИИ

Yandex B2B Tech запустила сервис для создания помощников на базе искусственного интеллекта AI Assistant API. Компании смогут разрабатывать собственных AI-ассистентов под бизнес-сценарии без настройки инфраструктуры и написания большого объема кода. Таких помощников обычно используют для автоматизации технической поддержки, умного корпоративного поиска, создания рекомендаций на маркетплейсах и не только. AI Assistant API позволит ускорить внедрение языковых моделей в бизнес-процессы более чем на 30%. Воспользоваться сервисом можно уже сейчас на публичной облачной платформе Yandex Cloud. В ближайшее время он станет доступен и для использования на собственной инфраструктуре компаний.

В AI Assistant API уже реализована функциональность ответа LLM на основе данных компании. Это могут быть, например, документы организации или статьи. Можно подгрузить файлы в формате PDF, DOC, TEXT или XLS в модель, и она будет отвечать на вопросы пользователей с опорой на них. В будущем в сервисе будет реализована поддержка обращения к внешним базам знаний. Сервис работает таким образом за счет метода RAG (Retrieval Augmented Generation) — задается контекст в виде фрагментов текста, на базе которых LLM должна скомпоновать ответ.

Сервис работает с новым поколением языковых моделей YandexGPT 4. Новая линейка включает мощную языковую модель Pro и облегчённую версию Lite. Они превосходят по качеству ответов предыдущие версии, способны рассуждать и обрабатывать в четыре раза более длинные запросы — порядка 60 страниц текста. Кроме этого, с помощью моделей последнего поколения скорость генерации ответов увеличилась в 2 раза.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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