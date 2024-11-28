Ai2 выпустила языковую модель OLMo 2 с открытым исходным кодом

Некоммерческая лаборатория Ai2 выпустила открытую языковую модель OLMo 2. OLMo 2 и использованные для её обучения дата-сеты доступны для загрузки на сайте Ai2 и разрешены к коммерческому использованию.

Ai2 также предоставляет бесплатный доступ к чат-боту на основе 13-миллиардной параметрической модели OLMo 2, поддерживающему русский язык и способному генерировать текст и код. По заявлению Ai2, OLMo 2 превосходит по производительности открытые модели, такие как Llama 2 от Meta.

Ai2 (Allen Institute for AI), основанный в 2014 году в Сиэтле Полом Алленом (сооснователем Microsoft), является некоммерческим исследовательским институтом в области ИИ, разрабатывающим, помимо языковых моделей, также модель генерации изображений по тексту — Molmo.