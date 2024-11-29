Делегация ПВТ посетила Катар

В рамках активного укрепления международных деловых связей делегация Парка высоких технологий во главе с заместителем начальника Секретариата Наблюдательного совета ПВТ Кириллом Залесским посетила Государство Катар для участия в ряде значимых мероприятий, направленных на развитие сотрудничества с потенциальными катарскими партнерами. В состав делегации вошли также представители компаний-резидентов Парка.

Делегация ПВТ провела встречу с руководством Катарского научно-технологического парка (QSTP). Одним из ключевых событий визита стало участие делегации в AI Week – масштабном мероприятии, приуроченном к 15-летию QSTP. В конференции приняли участие ведущие эксперты в области искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба Парка.

Резиденты ПВТ провели серию деловых встреч на базе Катарской торгово-промышленной палаты. Мероприятие было организовано при действенной поддержке Посольства Республики Беларусь и Министерства торговли и промышленности Государства Катар. В ходе обсуждений были представлены успешные кейсы белорусских компаний, что вызвало живой интерес у катарских предпринимателей и инвесторов.

В ходе визита делегация провела ряд встреч в иных заинтересованных организациях, включая Катарский финансовый центр, Катарский центр инноваций в области мобильности, а также профильные компании в сфере информационных технологий и телекоммуникаций. В рамках переговоров обсуждались вопросы потенциального взаимодействия, а также возможности для создания совместных проектов и расширения присутствия белорусских IT-компаний на катарском рынке. Отмечен растущий интерес катарских компаний к инновационным решениям, предлагаемым белорусскими разработчиками.

Данный визит стал важным шагом к укреплению отношений между Беларусью и Катаром и открывает новые перспективы для белорусских IT-компаний на международной арене.