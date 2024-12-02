МТС снизит на 15% абонентскую плату для 2,5 миллионов абонентов

МТС к новому году снизит на 15% абонентскую плату. Скидку на услуги связи получат более 2,5 млн белорусов. Специальные условия будут действовать с 1 декабря по 31 января.

В рамках предложения скидку на абонплату получат действующие абоненты тарифов «Безлимитище», «Безлимитище+», «Безлимитище X», «Супер max», «Супер 20», «Супер 5», «Супер 1», «Легко сказать». Также платежи уменьшатся для пенсионеров, людей с инвалидностью и подрастающего поколения на социальных тарифных планах «Близкий», «Особый», «Заботливый» и «Детский».

«МТС — это не только качественная, но и доступная связь. Как крупнейший по числу абонентов мобильный оператор Беларуси и социально ответственный бренд, нам важно делом доказывать свою заботу о клиентах. В преддверие новогодних праздников мы снизим абонентскую плату на тарифных планах, которыми пользуются 2,5 млн жителей страны, особое внимание уделяя абонентам старшего возраста, людям с инвалидностью и семьям с детьми», — комментируют в компании МТС.